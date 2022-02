Özhaseki: “Ailelerimizin acılarını paylaşacağız, üstesinden geleceğiz”

Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, kurulan merkezde emeği geçenlere teşekkür ederek, hasta ailelerinin acılarını paylaştığını dile getirdi.

Kutlamaya daha öncesinde nakil olup iyileşmiş hastalar ve aileleri, protokol, hayırseverler, hastane personelleri, KANKA Derneği yönetim kurulu, bağışçıları ve gönüllüleri katılım sağladı. Düzenlenen programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

‘CENABI HAK, BURADAKİ AİLELERE O YAVRULARI İMTİHAN OLARAK VERMİŞ’

Hasta ailelerinin her koşulda çocuklarıyla ilgilendiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özhaseki, “Başta hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir merkezi zamanında Süleyman hoca yapmasaydı Akif hoca Kayseri’ye gelmezdi. O merkezde çalışmazdı. O aletler olmasa TURKOVAC aşısını bulamazdı. Her şey birbirine bağlı, sizlerden Allah razı olsun. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Musa hocam da büyük fedakarlık yapıyor. Ailelere teşekkürüm var. Cenabı hak herkesi imtihan ediyor. Herkesin söyleyemediği gizli bir acısı var. Sessizler, belki de kimseleri olmadığı yerde ağladığı şeyler var. Buradaki ailelerimize de cenabı hak o yavruları vermiş imtihan olarak. Onların her türlü ihtiyacıyla uğraşıyorlar, gece gündüz hastane kapıları bekliyorlar, onlara merhamet ve şefkat gösteriyorlar. Ailelerimize çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Nice engelli aileler biliyorum ki belediyeye geldiği zaman yalvarıyorlar, ne olur bir gün ayırın da birkaç saat alın biraz dinlenelim tek isteğimiz bu diyorlar. İşte böyle bir imtihan 24 saat bu durumla uğraşıyorlar. İşte bu ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Acılarını paylaşacağız, yardımlaşacağız ve Allah’ın izniyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu inançla ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.