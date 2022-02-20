KASKİ'den 2021 yılında 745 kilometrelik hat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü 2021 yılında, kent genelinde 745 kilometre yeni hat imalatı gerçekleştirdi.

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  • 20.02.2022 17:00
  • Güncelleme: 20.02.2022 17:00
KASKİ'den 2021 yılında 745 kilometrelik hat

KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için 2021 yılında, merkez ve ilçelerde 510 kilometre içme suyu hattı, 235 kilometre kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 745 kilometre şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ ile 2021 yılında kent genelinde hayata geçirilen yatırımlarla Kayseri’nin geleceğini inşa ettiklerini vurgulayarak, “’Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam’ anlayışı ile merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri vatandaşlarımıza eksiksiz olarak sunmak için çalışıyoruz” dedi. 

‘ÇEŞMEDEN AKAN SU GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İÇİLEBİLİR’

Tarih boyunca yaşam kaynağı olan suyun, sürdürülebilir kullanımını planlamanın önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Bu bilinçle mevcut kaynakların korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz modern altyapı çalışmalarıyla kesintisiz bir hizmet sunmak en önemli hedefimiz. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında gelen Kayseri’mizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde de örnek bir konumda bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun sağlanmasında, KASKİ Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalar ve ileriye yönelik yaptığı yatırımların büyük rolü bulunmaktadır. Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Hızla değişen ve her geçen gün yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı sürekli kılmanın yolunun üretmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Tüm bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaştırılmasına katkı sağlayan başta KASKİ Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Yapılan yatırımların kentimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Kentimiz genelinde altyapı hizmetlerimiz kesintisiz şekilde 2022 yılında da devam edecek” ifadelerini kullandı.
 

1ha

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