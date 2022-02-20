Bakan Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in vefat eden eşi Neriman Başer'in cenaze törenine katıldı.

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  • 20.02.2022 16:57
  • Güncelleme: 20.02.2022 16:57
Bakan Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in vefat eden eşi Neriman Başer’in cenaze törenine katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in vefat eden eşinin cenaze töreni için Yozgat’a geldi. Yaklaşık 4 aydır yüksek tansiyona bağlı Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neriman Başer için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Başer, Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, ilçe belediye başkanları ve partililer ile Başer’in yakınları katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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