Özel halk otobüsü şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Kayseri'de Özel Halk Otobüsü şoförleri, seslerini duyurabilmek için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan şoförler, çalışma şartlarının ağırlığına değinerek asgari ücretin altında çalıştıklarını dile getirdiler.

Özel Halk Otobüsü Şoförü Mustafa Arık, "Biz Özel Halk Otobüsü Kaptanları olarak her türlü zorluklara rağmen gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden Kayseri halkının ulaşımını gerçekleştiriyoruz. Biz halkımıza daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bunun yolu da çalışma şartlarının iyileştirilmesinden geçmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanının dediği gibi kaptanlar halkın değerli emektarlarıdır. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Ücret 4 bin 250 lira olmasına rağmen hala 2 bin ve 3 bin 500 liradan şoför çalıştırmak isteyen ve bunu 5-6 ay devam ettirmek isteyen işverenler var" diye konuştu.

"SOSYAL HAK VERİLMİYOR "

Zor şartlarda çalıştıklarını belirten Arık, buna rağmen sosyal hak verilmediğini öne sürdü. Arık, "Yemek, hafta sonu izni, mesai, dini bayramlar, resmi tatiller, ikramiye, ölüm izni, doğum izni, çocuk izni, hastalık, iaşe ve tazminat tam verilmiyor. Devletin kanunlarına karşı geliyorlar. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş verip, Asgari ücretin altında yaşamaya mecbur bırakıyorlar. Sigortalar asgari ücretten yatırılıyor. İtiraz ettiğin takdirde bir işe yaramıyor. İşine gelirse böyle' diyorlar. Kazanç olursa araç sahiplerinin hesabına aktarılıyor. Ceza yazıldığında şoförden alınıyor. Bizler evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan insanlarız" dedi.