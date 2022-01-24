13 Avrupa şehrinden Kayseri’ye 32 uçuş

Kayseri, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yanı sıra yabancı turist çeken önemli bir şehir. Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları ve Erciyes, Kapadokya için gelen yabancı turistler açısında havayolu ulaşımı büyük önem taşıyor. Kayseri’ye şu anda Almanya ve Hollanda’nın 7 şehrinden direk uçuş yapılabiliyor. Corendon Airlines, 2022 yaz sezonu itibarıyla Avusturya ve İsviçre’den de Kayseri’ye direk uçuşlara başlayacak. Yaz sezonunda 13 şehirden Kayseri’ye haftada 32 uçuş programlanacak. Böylece yurtdışından Kayseri’ye gelecek olanlar aktarma problemi yaşayacak.