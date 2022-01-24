Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve kar yağışına rağmen inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 24.01.2022 14:52
  • Güncelleme: 24.01.2022 14:54
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor
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Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, inşaat çalışmalarında gelinen noktayı yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.
Başkan Büyükkılıç, bu büyük projeyi Kayseri’ye kazandıran başta talimatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
"KAYSERİ'MİZE ÇOK YAKIŞACAK"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı çalışmalarının kış şartlarına rağmen hummalı şekilde devam ettiğini ifade ederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın yapım çalışmaları yüzde 41’i aşan tamamlanma oranı ile devam etmektedir. Burada 8 milyon kişi kapasiteli bir havaalanı terminal binası yapılıyor. Bu binamız önümüzdeki yıl sonuna doğru faaliyete geçmiş olacak. Kayseri’mize çok yakışan bir proje hayata geçmiş olacak” diye konuştu.
 

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