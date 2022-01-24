İlim yayma cemiyetinin genel kurulu yapıldı

Yaptığı açıklamalarda pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verip onlıne eğitimlere devam ettiğini belirten Memiş yeni dönemde eğitimlere kaldığımız yerden devam edileceğini belirtti.

Memiş'in açıklamalarında zor zamanlardan geçilerek bu günlere gelindiğini belirterek üyelerin destekte bulunmalarını istedi ve katılanlara teşekkür etti.