İlim yayma cemiyetinin genel kurulu yapıldı
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi 8. Olağan genel kurul toplantısını 39 üyenin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda yeniden başkan seçilen Oğuz MEMİŞ 2 yıl boyunca yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı.
- 24.01.2022 14:47
- Güncelleme: 24.01.2022 14:47
Yaptığı açıklamalarda pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verip onlıne eğitimlere devam ettiğini belirten Memiş yeni dönemde eğitimlere kaldığımız yerden devam edileceğini belirtti.
Memiş'in açıklamalarında zor zamanlardan geçilerek bu günlere gelindiğini belirterek üyelerin destekte bulunmalarını istedi ve katılanlara teşekkür etti.
Kurumsal Haber
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