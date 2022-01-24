Melikgazi Belediyesi Dayanışma Ve Dostluk Futbol Turnuvası başladı

Melikgazi Belediyesi çalışanları tarafından birimler arası birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olması, ayrıca belediye çalışanlarının moral motivasyonunun sağlanarak, daha verimli çalışmalarına imkan sağlamak adına kurum içi dayanışma dostluk futbol turnuvası düzenlendi.

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  • 24.01.2022 13:57
  • Güncelleme: 24.01.2022 14:45
Melikgazi Belediyesi Dayanışma Ve Dostluk Futbol Turnuvası başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi çalışanları tarafından birimler arası birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olması, ayrıca belediye çalışanlarının moral motivasyonunun sağlanarak, daha verimli çalışmalarına imkan sağlamak adına kurum içi dayanışma dostluk futbol turnuvası düzenlendi.

Nurihas ile Bel-Sin Halı Saha Tesislerinde futbol turnuvasının yapılacağını ve karşılaşmaların 3 puan sistemine göre oynanacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, turnuvanın başladığını söyleyerek, “Biz Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Birimler arasında mükemmel bir uyum, personelimiz arasında da kardeşlik duygusu yer almaktadır. Birimler arasında ve personel arasında ki bu birliktelik bizim referans belediye olarak anılmamız da en büyük etkendir. Hafta içi yoğun mesainin ardından, hem sağlıklı kalabilmek hem de stres atma adına böyle bir turnuva tertip ettik. Ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, centilmence hak edenin kazanacağı bir turnuva olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyenin tüm birimlerin katıldığını ve bazı birimlerin tek takım olarak katılacağı futbol turnuvasında 15 takımın yer alacağını ifade eden Başkan Palancıoğlu, oyuncuların kıyasıya mücadele edeceğini ancak kendilerine yakışır centilmenlik ve saygıyla oynayacaklarından emin olduğu sözlerine ekledi.

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İHA

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