Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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  • 04.06.2022 16:57
  • Güncelleme: 04.06.2022 17:58
Otomobiller çarpıştı 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 34 RP 1545 plakalı otomobil ile 38 JY 773 plakalı otomobil çarpıştı. 34 RP 1545 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle refüje çıkarken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü de ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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