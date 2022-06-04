Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Olay, İncesu ilçesi Derebağ Mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahibi tarafından otlaması için bir tarafı uçurum olan kayalıkların yakınına bağlandı. Boşluğa basan inek uçurumda asılı kaldı. Sahibinin yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye fen işleri ekipleri sevk edildi.

İnek, ayaklarından iple bağlanarak ve iş makinası yardımıyla bulundu yerden kurtarıldı. Hayvan sahibi, belediye ekiplerine teşekkür etti.