Hayvanat Bahçesi’nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Aslan ve kaplan bakıcılığı yapan Adem Delioğlan, hayvanların günlük ortalama 20 kilo et tükettiklerini söyledi.

Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan ve 153 türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Hayvanat Bahçesi’nde bahar yoğunluğu yaşanıyor. Özel olarak korunan aslan ve kaplanlar ise vatandaşların en çok ilgi gösterdiği hayvanların başında geliyor. Yabani ve yırtıcılar türündeki bu hayvanların bakımları da bir hayli tehlikeli. Aslan ve kaplan bakıcısı Adem Delioğlan, yırtıcı hayvanlarla bir gününün nasıl geçtiğini anlattı. Delioğlan, “Bizler sabah 9’da iş başı yapıyoruz. Buraya gelip hayvanların sağlığına, yemeklerine bakarak kontrollerimizi yapıyoruz. Sürekli burada olduğumuz için hayvanların hal ve hareketlerinden, hasta mı ya da iştahsız mı olduğunu takip edebiliyoruz. Rutin kontroller yapıldıktan sonra da barınak dezenfektanı, çimlerin biçilmesi gibi hazırlıklar yaparız. Herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde de veteriner hekimlerimize bildiririz” diye konuştu.

‘BİR ASLAN VEYA KAPLAN YAKLAŞIK 20-25 KİLO ET YİYOR’

Aslan ve kaplanların 25 kiloya yakın et tükettiğini ve dişleri için kemik verdiklerini belirten Delioğlan, “Veteriner hekimlerimizin yazlık ve kışlık olmak üzere diyet programı oluyor. Biz de ona göre yemleme yapıyoruz. Genelde kırmızı et nadiren de beyaz et tüketiyorlar. Dişlerini törpülesin diye bazen kemik de veriyoruz. Bir aslan veya kaplan yaklaşık 20-25 kilo et yiyor. 110-120 gün arasında da doğum yapıyorlar. Evimizden çok burada vakit geçiriyoruz. Çocuğumuz gibi oldular biz de işimizi severek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BAZI VATANDAŞLAR ÇEKİM YAPABİLMEK İÇİN TEHLİKEYE GİRİYOR’

Ziyaretçilerin aslan veya kaplanı görüntülemek için elektrikli tellere yaklaştığını ve tehlike arz ettiğini ifade eden Delioğlan, “Bazı vatandaşlar çekim yapabilmek için bariyerlerden atlıyor. Biz müdahale ediyoruz. Vatandaşların tepkisi olumlu oluyor, bir aslanı veya kaplanı nerede görebilirler? Ancak belgeselde görüyorlar. Burada ise canlı görebiliyorlar” şeklinde konuştu.