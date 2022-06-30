Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
- 30.06.2022 14:15
- Güncelleme: 30.06.2022 14:15
Kaza, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi’nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi önünde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeki ismi öğrenilemeyen kişiye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savrularak düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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