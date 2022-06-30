Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Turan ve Gesi'de bazlama, köy ekmeği ve katmer pişecek'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anadolu'nun yerleşim alanlarında mahalle fırınlarının çok önemli olduğunu söyleyerek, ilçenin kırsal mahallelerinde birçok mahalle fırını yapmaya başladıklarını hatırlattı.

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  • 30.06.2022 14:12
  • Güncelleme: 30.06.2022 14:16
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Turan ve Gesi'de bazlama, köy ekmeği ve katmer pişecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anadolu’nun yerleşim alanlarında mahalle fırınlarının çok önemli olduğunu söyleyerek, ilçenin kırsal mahallelerinde birçok mahalle fırını yapmaya başladıklarını hatırlattı.

Gesi ve Turan mahallelerinde yer alan mahalle fırınlarının hem ihtiyaçtan hem de yerel kültür ve mirasın yaşatılması için onarıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi yerel kültürü, yaşam tarzı ve geleneklerini koruyan ve kollayan bir kurumdur. Melikgazi ilçesinde, çok modern yerleşim alanları olduğu gibi 100 yıllık yaşam tarzını, geleneklerini yaşayan kırsal alanları da bulunmaktadır. Tıpkı mahalle fırınları bulunan bölgelerimizde olduğu gibi. Bu mahalledeki mahalle fırınlarında gerekli tamirat ve boya çalışması sonrası yenileyerek fırınları hanımlara teslim ettik. Bundan böyle bu fırınlarda Kayseri’mizin meşhur bazlaması, köy ekmeği, su böreği, katmeri pişirilecek. Hemşehrilerimiz kendi buğdayından yapmış olduğu ekmeği yerken diğer tarafından Anadolu kültür mirası yaşatılmış olacaktır. Yöre halkına hayırlı olsun" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılan mahalle fırınlarının bir başlangıç olduğu mahalle değirmenleri, mahalle toklukları, mahalle harman yerleri gibi yapıları Anadolu kültür mirasına kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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