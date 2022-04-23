Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü

Niğde'de yaklaşık 65 metrelik uçuruma düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

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  • 23.04.2022 15:30
  • Güncelleme: 23.04.2022 15:30
Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de yaklaşık 65 metrelik uçuruma düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçesine bağlı Ardıçlı köyü yakınlarında Mustafa B. (34) yönetimindeki 01 P 2652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 65 metrelik uçuruma düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Bircan, bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Bircan’nın cansız bedeni Ulukışla Devlet Hastanesi morgunu götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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