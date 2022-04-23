23 Nisan coşkuyla kutlandı

Niğde' de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

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  • 23.04.2022 15:31
  • Güncelleme: 23.04.2022 15:31
23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’ de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlk olarak Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde makamını 6. sınıf öğrencisi Ceylin Bengi’ye devretti. Koltuğu devralan Bengi, kenti kalkındırmak için yapmayı düşündükleri projeleri anlattı. Tören Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Burada konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "Bu milletin kahraman evlatları, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkmış çıkmaya da devam edecektir. Bizlere düşen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza imkanlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli ve manevi değerlerle donatmaktır" dedi. Kutlamalar, öğrencilerin halk oyunları ve çeşitli gösterileri ile son buldu.

Kutlamalara Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, kurum müdürler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İHA

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