Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaza, Kayseri- Sivas Karayolunda meydana geldi. Hareket halindeki 58 ACJ 990 plakalı otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

