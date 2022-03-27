İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

Faik Demir ve yönetiminin istifası nedeniyle düşen ve bir ay önce başkanlığına atama yapılan İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığının yeni yönetim kurulu belli oldu. Yeni kurulun tanışma toplantısına İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İl Başkanı Sebati Ataman da katıldı. Yeni yönetim kurulunda İlçe Başkanı Osman Haymana da dahil olmak üzere 66 kişi yer alıyor.

YENİ YÖNETİM KURULU

Yeni yönetim kurulunun 66 kişilik listesi ise şu şekilde (alfabetik sıralama):

Adalet Kekilli, Adem Çiftçi, Ahmet Baykara, Ahmet Soner Balbaşıo, Ahmet Ünal, Ali Filik, Alican Ataş, Aynur Oğuzkaya, Aysel Yılmaz, Ayşe Nur Aslan, Bekir Çömlekçi, Birgül Hakan, Cafer Şahin, Caner Çukur, Coşkun Coşkun, Derviş Delikaya, Ebru Dinç, Ecevit Şahin, Emin Köseler, Fatma Soyışık, Fulya Kızılelma, Hacı Ahmet Kükürtçü, Hasan Fehmi Özhan, Hasan Maraşlı, Hayriye Olukkaya, Hikmet Tunç, İbrahim Şahin, İmran Temel, İskender Akalın, İsmail Helvacı, İsmet Karaca, Kamil Karagöz, Mehmet Emin Tufan, Mehmet Yıldız, Menduh Demir, Metin Duman, Muharrem Koç, Mustafa Alemdar, Mustafa Duman, Mustafa Songur, Oğuzhan Maraşlı, Osman Haymana (Başkan), Osman Kuşkaya, Osman Yıldız, Ozan Kılıç, Ömer Okan Önal, Özer Ahmet Topel, Özlem Cingöz, Ramazan Baynal, Recep Altın, Reyhan Şahinbaş, Seher Nur Özdemir, Selim Yıldırım, Suzan Güleyüpoğlu, Süleyman Karacabey, Şenol Pehlivan, Şule Karagöz, Tekin Erdoğan, Timur Soylu, Turan Bulgurcu, Turgay Koçak, Tülin Damgacı, Ümmügülsüm Sarıçay, Yaşar Şan, Yılmaz Aldemir, Yunus Alptekin Akçay.