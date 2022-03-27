Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü lisanslı bilek güreşi sporcusu,Eskişehirde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

PAYLAŞ
  • 27.03.2022 19:54
  • Güncelleme: 27.03.2022 19:54
Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Eskişehirde 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası" müsabakaları düzenlendi. 21-26 Mart tarihleri arasında yapılan müsabakalara  15 yaş altı yıldızlar, 18 yaş altı gençler, 21 yaş altı gençler, büyükler ve master kategorilerinde farklı kentlerden bin 500 sporcu kayıt yaptırdı.Şampiyonada Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hümeyra Ada 3.oldu.Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü  sporcusu olarak şampiyonaya katılan Ada 60 kilo Türkiye üçüncüsü oldu. Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman başarılarından dolayı Adayı ve antrenörü Abdurrahman Gürpınarı etti.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'nden hayra davet

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'nden hayra davet

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar Erciyespor BAL'da

Hacılar Erciyespor BAL'da

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

DAHA FAZLA
İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'