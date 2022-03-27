Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Eskişehirde 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası" müsabakaları düzenlendi. 21-26 Mart tarihleri arasında yapılan müsabakalara 15 yaş altı yıldızlar, 18 yaş altı gençler, 21 yaş altı gençler, büyükler ve master kategorilerinde farklı kentlerden bin 500 sporcu kayıt yaptırdı.Şampiyonada Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hümeyra Ada 3.oldu.Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak şampiyonaya katılan Ada 60 kilo Türkiye üçüncüsü oldu. Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman başarılarından dolayı Adayı ve antrenörü Abdurrahman Gürpınarı etti.