Otobüste maske takmayan kadın ortalığı birbirine kattı

Olay akşam saatlerinde toki yukarı otobüsünde meydana geldi. Otobüse maskesiz binen bir kadın, otobüs şoförü tarafından maskesini takması konusunda uyarıldı. Maske takmak istemeyen kadın, şoförün uyarılarına rağmen yolcuların sağlığını tehlikeye atıp otobüse binip yerine oturdu. Duruma önce şaşıran otobüsteki maskeli diğer yolcular da kadından maske takmasını isteyince tartışma yaşandı. Kadın tüm yolculara ve otobüs sürücüsüne rağmen maske takmamakta direnince şoför kadından aşağıya inmesini; aksi taktirde otobüsü hareket ettirmeyip polis çağıracağını belirtti. Maske takmamakta direnen kadın, tehditler savurarak, "bana böyle muamele edemezsiniz. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bir tarafım avukat bir tarafım polis" diye konuştu. Otobüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte maske takmayan vatandaş otobüsten indirildi.