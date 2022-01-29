Sivas dondu, Yakutistan'ı aratmadı

Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28.2 derece olurken yaşanan dondurucu soğuk dünyanın en soğuk bölgesi Yakutistan'ı aratmadı.

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  • 29.01.2022 10:17
  • Güncelleme: 29.01.2022 10:17
Sivas dondu, Yakutistan'ı aratmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28.2 derece olurken yaşanan dondurucu soğuk dünyanın en soğuk bölgesi Yakutistan’ı aratmadı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 26 derece oldu. Kentte ırmaklar ve göller donarken vatandaşlarda buz gibi havada zor anlar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise Türkiye genelinde en soğuk beşinci bölge eksi 28.2 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. İlçede gece saatlerinde havaya atılan sıcak su yere buz damlacıkları olarak düştü. Dondurucu soğukların yaşandığı kent dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakutistan’ı aratmadı.

İHA

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