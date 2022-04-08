Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

 Akaryakıta gelen zamlar, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs işletmelerini de zora soktu. Yolcu sayısının önemli ölçüde azaldığını belirten yazıhane işletmecisi Mustafa Karakuş, bilet fiyatlarına mecburen yapılan zamlar nedeniyle yolcuların kendilerine tepki gösterdiğini söyledi. Karakuş, 'Devletten destek değil, akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmesini istiyoruz' dedi. 

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  • 08.04.2022 15:34
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:34
Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat artışı şehirlerarası taşımacılığı da olumsuz etkiledi. Kayseri otogar terminalinde yazıhane işleten Mustafa Karakuş, akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olmasından dert yandı. Daha önce 10 bin lira maliyetle İstanbul’a giden bir otobüsün şu an 14-15 bin liraya gittiğini belirten Karakuş, bu nedenle bilet fiyatlarına mecburi artış yapıldığını söyledi. 1HA mikrofonlarına açıklama yapan Karakuş, "Yaklaşık 40 gün önce sizinle yine bilet fiyatlarını konuşmuştuk. O zamanlar akaryakıtın litresi 16-17 liraydı. Şimdi ise Akaryakıt fiyatlarının litresi 22.5 - 23 liradan satılıyor. Haliyle akaryakıta gelen zamlar nedeniyle fiyatlarımız arttı ve bu da yolcu sayısını etkiledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatları kontrol altına alamıyoruz. Gerek otobüsçü arkadaşlarımız, gerekse de yazıhane işletmecilerimiz mağdur. Akaryakıtta dalgalı bir durum söz konusu. Akaryakıtın litre fiyatı 10 liranın altında olmalı ki biz de vatandaşlara daha ucuz seyahat yaptırabilelim. Bir buçuk ay önce İstanbul'a giden aracın maliyeti 10 bin lirayken bugün maliyet 14-15 bin liraya çıktı. Bu şartlarda otobüsçülerimizin sefere gitme durumu daha da zorlaşmış durumdadır. Özel araç kullanan insanlar bile çok mağdur iken otobüs ve kamyoncular da çok mağdur" diye konuştu. 

"DEVLETTEN DESTEK DEĞİL, İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Devletten çiftçilere verilen mazot desteği benzeri bir destek beklemediklerini belirten Karakuş, yakıt fiyatlarının düşürülmesini istediklerini anlattı. Karakuş, "Türkiye’de ulaşım durma noktasında. Kayseri Otogarında onlarca otobüs yatıyor. Çiftçilere verilen destek çok az bir miktar, özel jetlere ve tekneler için yakıtlarda vergi oranı çok düşük. Biz bu yardımı istemiyoruz. Biz 'akaryakıt 10 liraya getirin, herkes faydalansın' diyoruz. Bana devlet 5 ton yakıt verse o beş günde biter. Benim aldığım akaryakıt 10 liranın altında olmalı ki otobüsçü kontak kapatmasın” dedi.

“YOLCULAR BİZE TEPKİ GÖSTERİYOR”

Yolcu biletlerine gelen zamlar nedeniyle yolcuların kendilerine tepki gösterdiğini de belirten Karakuş, “Fiyatlardaki bu artış yüzünden gerçekten mağduruz. Akaryakıt zamları bizi perişan etti. Boynumuzu, belimizi büktü. Güzel günler hep birlikte görmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. 

Bu arada, Kayseri’den bazı şehirlere otobüs bilet fiyatları şu şekilde:
Kayseri – Ankara 140 lira.
Kayseri- İstanbul 300 lira. 
Kayseri- Çanakkale 400 lira. 
Kayseri - Kars 350 lira. 
Kayseri  - Diyarbakır 300 lira. 
Kayseri - Niğde 80 lira. 
Kayseri - Kırşehir 90 lira.

1ha

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