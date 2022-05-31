Oto yedek parça dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden oto yedek parçası ilanları açarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 31.05.2022 18:19
  • Güncelleme: 31.05.2022 18:19
Oto yedek parça dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 kişinin internet üzerinden vermiş oldukları ‘oto yedek parça satışı’ üzerinden dolandırıcılık yaptıkları yönünde bilgisine ulaşıldı.  Bu kapsamda S.G., H.S., ve O.B. isimli 3 şüpheliye yaklaşık iki ay süren teknik takipli çalışma gerçekleştirildi.
Şüphelilerin her biri ayrı nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturan eylemlerinde, mağdurları şikayette konu edilemeyeceğini düşündükleri için düşük meblağlarda (200 lira - 3 bin lira arasında) dolandırarak bu durumu fırsata çevirdikleri ve kimi zaman günde 4-5 müştekiyi dolandırdıkları bilgisine ulaşıldı. 
39 farklı ilde kaza yaptıkları araçları için 86 müştekinin talep edilen parçalarını göndermedikleri ikinci kez mağdur etme suretiyle haksız kazanç elde ettikleri ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlendi.

3 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

1ha

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