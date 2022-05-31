Kayseri’de toplu ulaşıma zam geldi

Toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet 4,50 TL’den 5,50 TL’ye, indirimli bilet ise 2.25 TL’den 2,75 TL’ye yükseldi. UKUME tarafından yapılan açıklamaya göre yeni toplu taşıma tarifesi 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YENİ ÜCRET TARİFELERİ

1 Haziran Çarşamba gününden itibaren uygulanacak yeni toplu taşıma fiyatları ise şu şekilde:

“Tam bilet: 5,50 TL,

İndirimli bilet: 2,75 TL,

Abonman tam (Aylık 140 biniş): 280 TL,

Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 135 TL,

Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 4,60 TL,

Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2,45 TL,

Aktarmalı Hat Tam: 4,60 TL,

Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2,45 TL,

Uzun Hat Tam: 5,50 TL,

Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2,75 TL.