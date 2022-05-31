Özyalçın: “Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”

Stant açılışında konuşma yapan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, tütün mamulü kullanan vatandaşların dikkatini çekerek, bırakmak isteyen vatandaşlara destek olmak adına birtakım etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Açmış oldukları stantta talep eden vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yaparak sigarayı bırakmaları konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını belirten Özyalçın, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs, tütün kullanımın zararları ve etkileri konusuna farkındalık oluşturmak adına Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 31 Mayıs’ta tütün mamulü kullanan vatandaşlarımızın dikkatini çekerek, bırakmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak adına birtakım etkinlikler yapıyoruz. Tütün ve tütün mamullerini kullanımının ciddi zararları var. Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insan tütün mamullerinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmekte. Bunlarında yaklaşık 1 milyonunu maalesef pasif içicilerden oluşmakta. Tütün mamullerinin kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere, kronik bronşit, astım ve kronik enfeksiyonlar gibi hastalıklara neden olmakta. Özellikle sigara kullanımına bağlı önlenebilir hastalıkların başında akciğer kanseri ön sıralarda yer olmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 1,8 milyon insana tütün mamullerine bağlı olarak gelişen akciğer kanseri tanısı konulmakta ve bu insanlarında yaklaşık 1,6 milyonu maalesef hayatını kaybetmekte. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı kişilerde bıraktırılabilir bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığın tedavisi vardır” şeklinde konuştu.

‘PASİF İÇİCİLER BÜYÜK RİSK TAŞIYOR’

Sigara içmeyen ama sigara içilen ortamlara maruz kalan pasif içicilerin büyük risk taşıdıklarını söyleyen Özyalçın, “Aktif sigara içmeyen kişilerin yoğun sigara dumanına maruz kalmasına pasif içicilik diyoruz. Maalesef pasif içicilerde de birçok hastalıkları görüyoruz. Özellikle gençlerde ve çocuklarda lösemi lenfoma santral sinir sistemi ve akciğer kanseri gibi hastalıkları pasif içicilikten dolayı görmekteyiz” dedi.

Sigaranın bir bağımlık olduğunu ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Özyalçın, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönlendirmelerde bulundu. Özyalçın: “Sağlık Bakanlığımızın 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmakta. Bu hat vasıtasıyla uzman personelimiz arayan kişilere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermekte. Aynı zamanda Kayseri Şehir Hastanemizde ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerimizde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Bu polikliniklere randevu alarak müracaat edebilirler. Aile Hekimlerimiz aracılığıyla da Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bulunan sigara bırakma polikliniklerinden yardım alabilirler. Ayrıca alo171.saglik.gov.tr internet adresinden tütün ve tütün mamullerini bırakma konusunda akıllarına gelen sorulara cevap arayabilirler. Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle gelin bugün bizlere destek olun. Kararsızsanız destek alacağınız kişiler ve kurumlar olduğunu bilin diyor, 24 saatliğine de olsa bugün tütün ve tütün mamullerini bırakarak bizlere, toplum sağlığına ve ailenize destek olmanızı istiyoruz. Sonuçta sigara bir bağımlılıktır. Bağımlılıksa tedavi edilebilen bir hastalıktır. Sigarasız günler diliyorum” diye konuştu.