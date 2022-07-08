Oto kiralamacı Ayaydın: 'Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunmuyor'

Kayseri'de oto kiralama sektörü işletmecisi Bilgehan Ayayadın, Kurban Bayramı sezonunda yerli vatandaşların beklentilerini karşılamadığını, gurbetçi sezonunda daha iyi iş yaptıklarını ifade etti.

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  • 08.07.2022 12:17
  • Güncelleme: 08.07.2022 12:17
Oto kiralamacı Ayaydın: 'Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunmuyor'

Yerli müşterilerin beklentiyi karşılamadığını ve iş yoğunluğunun geçen yıllara göre daha az olduğunu söyleyen oto kiralama işletmecisi Bilgehan Ayayadın, “Vatandaşlar tam olarak beklentimizi karşılamadı ama gurbetçi misafirlerimiz, müşterilerimiz bir nebze olsun yüzümüzü güldürdü. Şu anda iş yoğunluğu geçen seneye göre zayıf. Dediğim gibi gurbetçilerin gelmesi birazda olsa yüzümüzü güldürdü. Ama geçici bir durum bu. Gurbetçiler döndüğünde tekrardan bir düşüş yaşayacağız. Fiyatlar şu anda biraz yüksek. Yüksek olmasının sebebi de piyasanın yüksek olması. Bunda dolayı da Rent A Carlarda fiyatı yüksek tutmak zorunda kalıyor. Buda ister istemez vatandaşı biraz etkileyebiliyor”dedi.
‘GURBETÇİ ENDEKSLİ ÇALIŞIYORUZ’
Gurbetçi sezonunda 10 günün altında araç kiralaması yapmadıklarını ifade eden Ayayadın, “Rent A Car’larda yarım saat, 1 saat gibi araç kiralama yoktur. En az 24 saat kiralama yapabilirsiniz. Bu aralar gurbetçi yoğunluğu olduğu için genelde 10 günün altında kimse araba vermek istemiyor. Olası bir kaza veya arıza durumunda diğer gelen gurbetçi vatandaşımızı mağdur etmemek için 10 günün altında araç kiralaması yapmıyoruz. Araç kiralamanın günlük fiyatı da 500 ile 600 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.
Yerli müşterilerden fazla talep beklentilerinin olmadığını dile getiren Ayaydın, “Bayramdan sonra iş artışı olmayabilir. Yaz sezonu olduğu için neredeyse gurbetçi endeksli çalışıyoruz. Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunamıyor. Çünkü insanların kurban kesme telaşı var. Ev geçindirme telaşı olduğu için yerli müşterilerde çok fazla bir şey bekleyemiyoruz” diye konuştu.

1ha

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