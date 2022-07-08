Başkan Yalçın: 'Bayramda daha fazla üretmek için moral depolayacağız'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada milletimiz ve İslam alemi için Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet olmadığını söyledi. Başkan Yalçın, bayramın pek çok güzelliği içinde barındırdığını belirtti.

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  • 08.07.2022 12:03
  • Güncelleme: 08.07.2022 12:21
Başkan Yalçın: 'Bayramda daha fazla üretmek için moral depolayacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada milletimiz ve İslam alemi için Kurban Bayramı’nın sadece bir ibadet olmadığını söyledi. Başkan Yalçın, bayramın pek çok güzelliği içinde barındırdığını belirtti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, bayramların birlik beraberliği güçlendirdiğine vurgu yaptı. Kurban Bayramı’nın güzelliklerinden milletimizin azami derecede yararlanması niyazında bulunan Başkan Yalçın; “Kurban Bayramı bizler için elbette bir ibadettir; ama sadece ibadetle sınırlı değildir. Bayram bizim için kardeşliktir. Bayramlarda, birliktelikler güçlenir, hoşgörü rüzgarları artar, yardımlaşmalar katlanarak büyür. Bayramlar bizler için berekettir, huzurdur, yakınlaşmaktır” dedi. Bayram ve 9 günlük bayram tatilinin daha fazla çalışmak ve üretmek için enerji ve moral kaynağı olacağını da dile getiren Başkan Mehmet Yalçın; “Bu duygularla başta sanayicilerimiz ve değerli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim, bizleri sağlık ve esenlik içerisinde nice bayramlarda buluştursun” diye konuştu.

İHA

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