Talas’ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

84 saat sürecek Arıcılık kursu ile ilgili bilgi veren Kurs eğitmeni, Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, “Daha önce 2020 ve 2021 yıllarında actigimiz 3 adet kursla 68 kursiyere eğitim vermiştik. Bu seneki kursa 50 kursiyer ile başladık.Verdiğimiz bu kurslarla Arıcılık yapan ve yapmak isteyen kursiyerlerimize teknik bilgi, beceri konusunda teorik ve uygulamalı olarak Arı Yetiştiriciliği eğitimi vermeyi amaçladık.

2022 yilinda yaptığım proje ile geçen yıl kursiyerlerimiz arasından seçtiğimiz 10 Arıcımıza 5 er arılı kovan vererek apilarnil ve perga üretimleri yaptık. Arıcılığın bal ve arı ürünleri üretimi dışında polinasyonu %90 oraninda sağladığı için tarımsal üretime de büyük yarari olduğunu bu yüzden hayati önem taşıdığı bir gerçektir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Tarım ve hayvancılık alanında açacağımız kurslarla üreticilerimizi destekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.