Oto fareleri polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 17 farklı oto ve motosiklet hırsızlığı yapan 2 çocuk hırsız yakalandı. Yakalanan şahısların aracı çaldıkları anlar ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • 12.05.2022 17:05
  • Güncelleme: 12.05.2022 18:19
Oto fareleri polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 17 farklı oto ve motosiklet hırsızlığı yapan 2 çocuk hırsız yakalandı. Yakalanan şahısların aracı çaldıkları anlar ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan kamera görüntüleri incelemelerinde 13 ayrı oto hırsızlığı, 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan ve 2 oto hırsızlığına teşebbüsü gerçekleştirenlerin M.S. (16) ve B.Ç. (17) olduğu tespit edildi. Kamera görüntülerinin ardından çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelisi 2 şahsı yakalayarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S. ve B.Ç., sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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