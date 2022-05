Yozgat'ta Karayolu Trafik Haftası çeşitli etkinliklere sahne oldu

Her yıl 7-13 Mayıs günleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bazı etkilikler gerçekleştirildi.

Yaya, yolcu ve sürücülerin trafik güvenliğine yönelik duyarlılıklarının artırılmasına yönelik her yıl 7-13 Mayıs günlerinde gerçekleştirilen Karayolu Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde Yozgat’ta etkinlik düzenlendi. Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, okullar düzeyinde trafik konulu resim ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte yılın trafik görevlileri ve yılın sürücülerine de ödülleri il protokolü tarafından takdim edildi.

Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla, çocuklara, velilere ve sürücülere trafik eğitimleri verdiklerini belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, bu eğitimleri 12 aya yaymak istediklerini söyledi. Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocukların trafik kurallarını eğlenerek daha kolay öğrenebilecekleri bir sisteme çevirdiklerini söyleyen Vali Polat, “Burada sadece trafik eğitimi vermiyoruz, çocuklarımızın hayata dair öğrenebileceği her şeyi bu parkta onlara veriyoruz. Çocuklarımızı öncelikle trafik, yaya bilinciyle ve sonrasında sürücü bilinciyle yetiştirmemiz lazım. Anne ve baba için en iyi örnek çocuklarımızdır. Çocuklarımız kuralları öğrenip uygularsa anne babada uygulamak zorunda kalıyor. Bunu zorunluluk olarak değil, hayatın içinde bununla yaşamak zorunda olduğumuz için uygulamalıyız. Bir can bile bizim için çok önemli. Trafik kazalarında can kayıplarını, maddi hasarları azaltmak için trafik haftasında eğitimler veriyoruz, inşallah bunu 12 aya yayacağız.” dedi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise mayıs ayının ilk haftasının ilk cumartesi gününün ülke genelinde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlandığını söyleyerek, “İlimizde eğitim parkının yapılmasıyla öğrencilerimize trafik ve trafik eğitiminin yanında herhangi bir afetle karşılaştıklarında yaşayacakları problemleri ve çözüm önerileri anlatıyoruz. Olumsuz bir durumda şüpheli bir şahısla karşılaştıklarında çocuklarımızın davranışlarının nasıl olması gerektiğini aynı zamanda trafik kurallarının yanında 112 nedir, kimlerden oluşur acil bir durumda çocuklarımızın nasıl 112’yi kullanması gerekir bunun eğitimlerini veriyoruz. Geleceğin bireyleri olan çocuklarımıza burada bu eğitimleri verdiğimizde kötü sonuçlarla karşılaşmayacağız. Çocuklarımız daha bilinçli birer sürücü ve yolcu olacaklar. Özellikle çocuklarımızı, büyüklerini trafik kurallarına uymaya, onların dikkatini çekmeye ve çocuklarımızı birer trafik gönüllüsü olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik, AFAD ve 112 sağlık ekipleri tarafından uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.