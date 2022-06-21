OSB'yi ve Kartal Kavşağı'nı rahatlatacak yol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir genelinde vatandaşların ulaşım konforunu arttıracak çalışmalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulan yaklaşık 12 kilometre uzunluğa sahip ana arter niteliğindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 21.06.2022 14:08
  • Güncelleme: 21.06.2022 17:43
OSB'yi ve Kartal Kavşağı'nı rahatlatacak yol
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir genelinde vatandaşların ulaşım konforunu arttıracak çalışmalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulan yaklaşık 12 kilometre uzunluğa sahip ana arter niteliğindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağına kazandıracağı ve Kayserililerin ulaşım konforunu arttıracak olan yeni ana yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede devam eden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulan ana arter niteliğindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’ni şehir merkezine bağlayan ana arterlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı, 15 Temmuz Bulvarı ve Eskişehir Bağları üzerinden Erciyes Bulvarı’na ve Talas bölgesine bağlayacak ana arter çalışmalarını Eskişehir Bağları bölgesinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, vatandaşların konforunu sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’mızdan gelip 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’mıza geçecek olan ana arterimizin, yine Eskişehir Bağları üzerinden Erenköy güzergâhına ve Hisarcık yoluna ulaşacak olan ana hattımızın çalışmalarıyla ilgili arkadaşlarımız gerekli hazırlıklarını yaptılar, startı verildi. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmayı tamamlayıp, şehrimize bir ana arter kazandırmak, aynı zamanda organize sanayimize ulaşımı rahatlatmak, vatandaşımızın konforunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların kazasız belasız sonlanmasını ve Kayserililere konforlu bir hizmetin sağlanmasını temenni etti.

15 Temmuz Bulvarı imar planında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulan yaklaşık 12 kilometre uzunluğa sahip ana arter niteliğinde olan yol yapım çalışmalarına Fatih Sultan Mehmet Bulvarı tarafından başlanırken, geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarla Hacılar yoluna kadar olan 4 kilometrelik bölümü tamamlanarak trafiğe açıldı. Bu yıl ki yatırım programı çerçevesinde yolun Hacılar yolundan başlayarak Danışmentgazi Mahallesi’ne bağlanan 2 bin 200 metrelik kısmında 30 metre imar genişliğine sahip yolun yapım sürecine başlandı. Bu çalışmayla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Hisarcık yoluna doğrudan ulaşım sağlanmış olacak. Kartal Bulvarı’na alternatif olarak yapılması planlanan bu yol, şehir merkezinden Organize Sanayi bölgesi istikametinde kartal kavşağı ve devamındaki kavşaklarda araç yoğunluğunu azaltacak, şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım temin edilecek.

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İHA

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