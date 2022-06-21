Sırdaşın Olayım projesi bu hafta İletişim Küresi’ne kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların istek ve önerilerine daha hızlı çözüm bulmak adına kurulan İletişim Küresi bu hafta ‘Sırdaşın Olayım’ projesine ev sahipliği yapıyor. İletişim Küresi’nde KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından vatandaşların hayatında yer edinerek, manevi destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sırdaşın Olayım Projesi’ tanıtım standı kuruldu. ‘Sırdaşın Olayım’ projesi ile gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olmayı planlıyor.

‘Sırdaşın Olayım’ projesi tanıtım standı bir hafta boyunca İletişim Küresi’nde vatandaşlara hizmet sunacak.