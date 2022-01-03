OSB'lerde 'Elektrik Zirvesi'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mimarsinan ve İncesu OSB'leri ile KEPSAŞ'ın da katılımıyla elektrik zirvesi yapıldı. Toplantıda elektrik piyasası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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  • 03.01.2022 14:19
  • Güncelleme: 03.01.2022 14:35
OSB'lerde 'Elektrik Zirvesi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Mimarsinan ve İncesu OSB’leri ile KEPSAŞ’ın da katılımıyla elektrik zirvesi yapıldı. Toplantıda elektrik piyasası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri’deki organize sanayi bölgeleri, sanayi ve üretimi ilgilendiren konularda ortak hareket etmeye devam ediyor. Her zaman sanayicinin yanında olan OSB’lerin başkan ve bölge müdürleri sık sık bir araya gelerek gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Ortak sorunlara ortak çözümler bulma yönündeki toplantılara bir yenisi daha eklendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan elektrik zirvesine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Mimarsinan OSB Yönetim Başkanı Mehmet Karabulut, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Emre Erkahyaoğlu, Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel, Mimarsinan OSB Bölge Müdürü Baki Uludağ ve Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (KEPSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Bekir Çataloluk katıldı.

Toplantıda elektrik piyasaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapılarak 2022 yılı elektrik fiyatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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