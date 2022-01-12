OSB'den 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

İçişleri Bakanlığı ''En iyi narkotik polisi Anne'' projesi kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri' nin verdiği seminerlerden bir tanesi de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

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  • 12.01.2022 16:48
  • Güncelleme: 12.01.2022 16:48
OSB'den 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Gerçekleştirilen seminerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri, personelleri ve katılımcı misafirler de yer aldı. 

Seminerde narkotik madde kullanımının başlangıç etkenleri, psikolojik ve sosyal belirtilerine dikkat çekilerek, narkotik madde türleri, madde kullanılan mekânlar ile uyuşturucu kullanan kişilerden bahsedildi.
Seminer sonunda katılımcıların soruları Narkotik ekipleri tarafından cevaplandırılırken, seminer sonunda Kayseri Organize Bölge Müdür yardımcısı Ali Kulak Narkotik ekiplerine verdikleri bilgilerden ötürü teşekkür ederek katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğraf çekildi.
 

Kurumsal Haber

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