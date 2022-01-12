Vali Akın, 'Tedavi alan her hastanın memnuniyeti önemli'

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, tedavi alan her hastanın ağız ve diş sağlığı merkezindeki memnuniyetini önemsediklerini söyledi.

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  • 12.01.2022 16:37
  • Güncelleme: 12.01.2022 16:37
Vali Akın, 'Tedavi alan her hastanın memnuniyeti önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, tedavi alan her hastanın ağız ve diş sağlığı merkezindeki memnuniyetini önemsediklerini söyledi.

Ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve Hastane Başhekimi Dr. Müge Şebnem Şahin’den bilgiler alan Vali Akın, tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Amaçlarının vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanan Dr. Müge Şebnem Şahin’e başarılar diledi. Burada hastanenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

İHA

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