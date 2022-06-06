OSB de seçim süreci başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetiminin istifası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildi.

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  • 06.06.2022 15:12
  • Güncelleme: 06.06.2022 15:12
OSB de seçim süreci başladı

Kayseri OSB’de istifa depremi yaşandı. 26 Mayıs’ta OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetimi toplu istifasını vermişti. Yapılan istifa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildi ve seçim süreci başladı. 
OSB’de istifa eden isimler ise şu şekilde; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hacıbey Emre Erkahyaoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Beydilli, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan Elcuman, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Levent Somtaş, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Ali İstanbulluoğlu, Kayseri OSB Denetim Kurulu Yedek Üyesi İsmail Işık, Kayseri OSB Denetim Kurulu Yedek Üyesi Selçuk Sancak.

1ha

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