Güneş: 'Beklentilerimize yakın bir fiyat açıklandı'

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, açıklanan hububat fiyatlarına ilişkin olarak, 'Beklentilerimize yakın bir fiyat açıklandı. Eğer girdi maliyetlerimiz sabit tutulursa bu fiyatlardan biz memnunuz' dedi.

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  • 06.06.2022 14:46
  • Güncelleme: 06.06.2022 15:08
Güneş: 'Beklentilerimize yakın bir fiyat açıklandı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, açıklanan hububat fiyatlarına ilişkin olarak, “Beklentilerimize yakın bir fiyat açıklandı. Eğer girdi maliyetlerimiz sabit tutulursa bu fiyatlardan biz memnunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hasat döneminin buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarını açıkladı. Sert ekmeklik buğday alım fiyatının 7 bin 50 TL, arpa alım fiyatının 6 bin TL olmasını değerlendiren Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Açıklanan fiyatlar bizim beklentilerimizi tam karşılamasa da yüzde 90 gibi beklentilerimize yakın bir fiyat açıklandı. Biz zaten bu konuları tüm Türkiye’deki paydaşlarımızla beraber girdi maliyetlerini çıkartmıştık. Biz buğdayın 6 bin TL gibi ton başına masrafı olduğunu söyledik. Eğer 7 bin TL’nin altında bir fiyat açıklanırsa gerçekten çiftçimiz bu konuda sıkıntı yaşardı” dedi.

Güneş, “Açıklanan fiyatın altında bir fiyat açıklansaydı çiftçi hiç para kazanamaz duruma gelmişti. Girdi maliyetlerimizde yüzde 300’lere kadar varan bir artış oldu. Girdi maliyetlerinin sabit tutulmasından yanayım. Devlet yetkililerimiz bir önlem alır diye düşünüyorum. En azından kullandığımız mazota bir zam yapmazlar. Çünkü artık mazot alamaz geldik. Gübre ve ilaç fiyatları da aynı şekilde. Eğer girdi maliyetlerimiz sabit tutulursa bu fiyatlardan biz memnunuz. Çiftçimiz gerçekten fedakar ve cefakar. Ürününü iyi bir fiyata satıp para kazanmak istiyor. Çünkü her şey pahalandı. Açıklanan fiyatların Türk çiftçisine ve Kayseri çiftçisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çiftçilik gerçekten zor. İklim şartları bizi zorluyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

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