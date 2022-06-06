Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı

Tomarza’da ilki gerçekleştirilen Emiruşağı-Karapınar 1. Yayla Şenliği; yöresel sanatçıların katılımları ile coşkulu bir şekilde yapıldı.

Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenligi 4-5 Haziran günleri Emiruşağı Mahallesine bağlı Emiruşağı Yaylasında gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar ata topraklarına gelerek sıla hasreti yaptıktan sonra şenliğin yapılacağı alanda kamp kurdu. Yüzlerce vatandaşın katılımları yapılan şenlikte yöresel sanatçılar olan Aşık Gulfani, Ertuğrul Aşıkimami, Halil Daylak ve Tugay Kocadağ’ın seslendirdiği ağıt ve türkülerle yer aldı.

Programı tertipleyen Emiruşağı Mahalle Muhtarı Halil Saygılı ve Emiruşağı Dernek Başkanı Tacettin Çetinkaya katılanlarla yakından ilgilenerek "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde eksikliklerimiz olmuş olabilir. İnşallah seneye daha iyisini yaparız" dedi.