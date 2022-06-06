Sorgun'da Halkoyunları Şenliği düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun İlçe illi Eğitim Müdürlüğü tarafından 45 okulun katılımı ile Halkoyunları Şenliği düzenlendi.

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  • 06.06.2022 14:07
  • Güncelleme: 06.06.2022 14:07
Sorgun'da Halkoyunları Şenliği düzenlendi
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Yozgat’ın Sorgun İlçe illi Eğitim Müdürlüğü tarafından 45 okulun katılımı ile Halkoyunları Şenliği düzenlendi.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı’nda düzenlenen şenliğe, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, bir çok değişik yörenin halkoyunlarının yer aldığı gösteriler öncesinde gazetemiz muhabirine, güzel bir organizasyon olduğunu ve gösterilerin saat 15.00 e kadar süreceğini belirtti.

Öcal “Ülkemiz folklorunun tanınması açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz bizim düğünlerimiz, eğlencelerimiz halaysız ve oyunsuz olmaz. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerekli. Bunu da ancak böyle etkinliklerle gerçekleştirebiliriz. Bugün şenliğimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu düzenlediğimiz Halkoyunları Şenliğine katılan herkese teşekkür ederim” dedi.Öcal bu yıl ilki düzenlenen Halkoyunları Şenliğinin aceleye geldiğini, bazı okulların yeterince hazırlık yapamadığını ifade ederek, bazı aksamaların yaşanabileceğini, bunun için de şimdiden özür dilediğini sözlerine ekledi.

İHA

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