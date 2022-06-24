OSB'de Mehmet Yalçın dönemi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan Genel Kurulda Mehmet Yalçın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

OSB Fuar Alanı’nda gerçekleşen genel kurula başkan adayları Tahir Nursaçan ve Mehmet Yalçın’la birlikte OSB üyeleri katıldı. Beyaz ve mavi liste olarak 2 adayın girdiği başkanlık seçiminde toplam 605 üye oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Genel kurulda, Mehmet Yalçın 394 oy alarak başkanlığa seçilirken Tahir Nursaçan 206 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Mehmet Yalçın’ın listesi şu isimlerden oluşuyor;

Beyaz liste asil üyeler: Mehmet Yalçın, Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt, Nuri Çetinçağlar

Yedek üyeler: Selim Narin, Kadir Üçok, Kamil Çeken, Mustafa Çanakçıoğlu, Enver Kara.

Denetim kurulu asil üyeler: Mustafa Gengeç, Mehmet Yusuf Sarıalp.

Denetim kurulu yedek üyeler: Levent Büyükince, İbrahim Dinç.