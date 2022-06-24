Bakanlar Nebati ve Akar'dan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

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  • 24.06.2022 18:00
  • Güncelleme: 24.06.2022 18:53
Bakanlar Nebati ve Akar'dan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4.Kültepe Ekonomi Zirvesine katılmak üzere geldiği Kayseri’de, Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Bakan nebati, daha sonra Vali Çiçek’in makamına geçerek Kayseri’nin genel durumu ve kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Akar’dan ziyaret

Öte yandan, Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Çiçek tarafından karşılanan Bakan Akar, şeref defterini de imzaladı.

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İHA

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