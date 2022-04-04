Oryantiringde Sivas'a 5 madalya

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Okullar Arası Gençler Oryantiring Grup Müsabakalarına Sivas’ı temsilen katılan sporcular 5 madalya ile döndü.

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Okullar Arası Gençler Oryantiring Grup Müsabakaları” Kahramanmaraş’ta yapıldı. Kahramanmaraş’ta yoğun katılım ile yapılan grup müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sivas’ı temsilen müsabakaya katılan sporcular kente 1 birincilik ve 4 üçüncülük madalyası ile dönmeyi başardı.