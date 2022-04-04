Sivaslı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

Amasya'da yapılan U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan Nuri Şimşek, Sivas'a bronz madalya ile döndü.

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  • 04.04.2022 15:47
  • Güncelleme: 04.04.2022 15:47
Sivaslı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Amasya’da yapılan U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan Nuri Şimşek, Sivas’a bronz madalya ile döndü.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Amasya’da gerçekleştirildi. Amasya Spor Salonu’nda 5 gün boyunca gerçekleştirilen şampiyonaya yaklaşık bin sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada Sivas’ı temsil eden sporculardan Nuri Şimşek 60 kg’da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şampiyonadan dereceyle dönen Nuri Şimşek’i ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA

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