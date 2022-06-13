Ortoperio ile ağız dolusu gülüşleriniz olsun

Konusunda uzman bir diş hekimi arayışında iseniz, ortodonti, implant, protez, diş beyazlatma ve birçok tedavi süreçlerinizde sizlere gelişen teknoloji ile uyumlu dental işlemlerimiz ile hizmet sunmaktan sevinç duyacağımızı belirtmek isteriz.

Kayseri Ortoperio Sizlere Hangi Tedavi Hizmetlerini Sunar?

• İmplant

• Pedodonti

• Gülüş Tasarımı

• Beyazlatma

• 20 Yaş Cerrahisi

• Ortodonti

• Genel Diş Hekimliği

• Diş Eti Tedavisi

• Kanal Tedavisi

• Protez

Kayseri Ortodonti Tedavisi

Kayseri Ortodonti tedavisi, dişlerin dizilimini ve fonksiyonlarını iyileştirmek için dişleri hareket ettirmenin bir yoludur. Ayrıca bu tedavi sonucunda ısırma basıncınız tüm çenenize yayılarak diş etleri ve çene ekleminin uzun vadeli olarak korunması amaçlanır.

Ortodonti tedavisinde en önemli husus, muayenenin uzman bir hekim kontrolünde detaylı olarak gerçekleştirilmesidir. Bu prosedür; genellikle diş röntgeni çekilmesini, genel muayeneyi ve dişlerinizin alçı modelinin alınmasını içerir. Sonraki süreçte ise, ortodontistiniz size hangi tedavinin daha uygun olacağı hakkında bilgilendirme yapacaktır.

Şeffaf Plak Kayseri

Şeffaf plak Kayseri Ortoperio kliniğimizde uygulanan tedavi seçeneklerinden bir diğeridir. Şeffaf plak sayesinde ortodonti tedavinizi acısız ve ağrısız bir şekilde sürdürmeniz oldukça mümkün.

Şeffaf plak tedavisi son dönem teknolojiyle birlikte gündeme gelmiş, klasik ortodonti tedavisine nazaran birçok avantajı bulunan ortodontik bir tedavi yöntemidir. Geleneksel ortodonti uygulamalarına nazaran ağız içerisinde batma ve yara yapmadığı gibi, gündelik kullanımda fark edilmesi de oldukça zordur. Ancak, bu plağın işlevini yerine getirebilmesi için günün neredeyse tamamında takılması zorunludur. Bu da bazı hastalar için uygun bir süreç olmayabilir.

Kayseri İmplant Tedavisi

Gelişen teknoloji ile uyumlu dental işlemler, sizlere kısa sürede uzun vadeli çözümler sunmaktadır. Bunlardan biri olan implant tedavisi, çene kemiğine titanyum vidalar yerleştirilmesini içeren bir tedavi yöntemidir. Buna ek olarak titanyum vidaların üzeri protezlerle desteklenmekte ve doğal ve fonksiyonel bir sonuç elde edilmektedir.

İmplant tedavisinin doğal ve fonksiyonel olduğu kadar uzun vadeli bir seçenek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kayseri İmplant tedavisi, alanında uzman kadrosu ile sizlere uygun tedavi seçeneklerini sunmayı amaçlamaktadır.