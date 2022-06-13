Ortoperio ile ağız dolusu gülüşleriniz olsun

Kayseri Ortoperio, uzman diş hekimi kadrosu ile ağız ve diş sağlığı hakkındaki tüm problemlerinize çözüm önerileri sunmaktadır.

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 09:34
  • Güncelleme: 13.06.2022 09:37
Ortoperio ile ağız dolusu gülüşleriniz olsun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Konusunda uzman bir diş hekimi arayışında iseniz, ortodonti, implant, protez, diş beyazlatma ve birçok tedavi süreçlerinizde sizlere gelişen teknoloji ile uyumlu dental işlemlerimiz ile hizmet sunmaktan sevinç duyacağımızı belirtmek isteriz.

Kayseri Ortoperio Sizlere Hangi Tedavi Hizmetlerini Sunar?
•    İmplant
•    Pedodonti
•    Gülüş Tasarımı
•    Beyazlatma
•    20 Yaş Cerrahisi
•    Ortodonti
•    Genel Diş Hekimliği
•    Diş Eti Tedavisi
•    Kanal Tedavisi
•    Protez

Kayseri Ortodonti Tedavisi

Kayseri Ortodonti tedavisi, dişlerin dizilimini ve fonksiyonlarını iyileştirmek için dişleri hareket ettirmenin bir yoludur. Ayrıca bu tedavi sonucunda ısırma basıncınız tüm çenenize yayılarak diş etleri ve çene ekleminin uzun vadeli olarak korunması amaçlanır.
Ortodonti tedavisinde en önemli husus, muayenenin uzman bir hekim kontrolünde detaylı olarak gerçekleştirilmesidir. Bu prosedür; genellikle diş röntgeni çekilmesini, genel muayeneyi ve dişlerinizin alçı modelinin alınmasını içerir. Sonraki süreçte ise, ortodontistiniz size hangi tedavinin daha uygun olacağı hakkında bilgilendirme yapacaktır.

Şeffaf Plak Kayseri

Şeffaf plak Kayseri Ortoperio kliniğimizde uygulanan tedavi seçeneklerinden bir diğeridir. Şeffaf plak sayesinde ortodonti tedavinizi acısız ve ağrısız bir şekilde sürdürmeniz oldukça mümkün.

Şeffaf plak tedavisi son dönem teknolojiyle birlikte gündeme gelmiş, klasik ortodonti tedavisine nazaran birçok avantajı bulunan ortodontik bir tedavi yöntemidir. Geleneksel ortodonti uygulamalarına nazaran ağız içerisinde batma ve yara yapmadığı gibi, gündelik kullanımda fark edilmesi de oldukça zordur. Ancak, bu plağın işlevini yerine getirebilmesi için günün neredeyse tamamında takılması zorunludur. Bu da bazı hastalar için uygun bir süreç olmayabilir.
Kayseri İmplant Tedavisi

Gelişen teknoloji ile uyumlu dental işlemler, sizlere kısa sürede uzun vadeli çözümler sunmaktadır. Bunlardan biri olan implant tedavisi, çene kemiğine titanyum vidalar yerleştirilmesini içeren bir tedavi yöntemidir. Buna ek olarak titanyum vidaların üzeri protezlerle desteklenmekte ve doğal ve fonksiyonel bir sonuç elde edilmektedir.

İmplant tedavisinin doğal ve fonksiyonel olduğu kadar uzun vadeli bir seçenek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kayseri İmplant tedavisi, alanında uzman kadrosu ile sizlere uygun tedavi seçeneklerini sunmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Haber

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'