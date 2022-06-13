Çadır alanını sel bastı, 30 kişi canını zor kurtardı

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı. Çadırlarda kalan 30 kişi canlarını kurtarırken, geçici olarak lojmana yerleştirildi. Öte yandan Yahyalı ilçesinde bir mahalleye sel suları nedeniyle ulaşım sağlanamazken yolda mahsur kalan 10 araç ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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  • 13.06.2022 02:43
  • Güncelleme: 13.06.2022 10:43
Çadır alanını sel bastı, 30 kişi canını zor kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı. Çadırlarda kalan 30 kişi canlarını kurtarırken, geçici olarak lojmana yerleştirildi. Öte yandan Yahyalı ilçesinde bir mahalleye sel suları nedeniyle ulaşım sağlanamazken yolda mahsur kalan 10 araç ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok bölgesinde sel meydana geldi. Yahyalı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Derebağ yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan 10 araç ve kayıp ihbarı yapılan 1 kişi ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca Güneşli ve Gömeç mahalleleri ile Sarıoğlan ilçesine bağlı Ömürlü mahallesinde de sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sel sularına kapılan bir araç, dereye düşmekten son anda kurtuldu.

İşçilerin kaldığı çadırları sel bastı

Öte yandan Sarımsaklı mahallesinde Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin kaldığı çadırları da sel bastı. Çadırlarda kalan 30 kişi sel sularından kurtarılarak eski sağlık ocağının lojmanlarına yerleştirildi. AFAD, İnsanı Yardım Vakfı ve Anda Arama Kurtarma ekipleri, tarım işçilerine başta battaniye olmak üzere ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Necati Türkay: "Doruklu ve Karakaya mahallelerinde dolu yağışı nedeniyle gelen sel ile çadırda kalan vatandaşlarımız su içerisinde kaldı. Canlarını kurtardılar. İki ekipti arkadaşlar, toplam 30 kişi. Eski sağlık ocağının lojmanlarına barınmaları için geçici olarak yerleştirildiler. Allah devletimize zarar vermesin, gereken yardımlar yapıldı. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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