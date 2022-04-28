ORAN, 'Yöresel Ve Geleneksel Ürün Tespiti' çalışmalarına odaklandı

Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Sivas Yöresel ve Geleneksel Ürün Tespit Çalışması, 2021 yılı Kasım ayında Sivas Yatırım Destek Ofisinde yapılan koordinasyon toplantısı ile başladı. Yapılacak çalışmanın detayları ve çalışma yöntemi hakkında alınan ortak kararlar üzerine Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

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  • 28.04.2022 16:11
  • Güncelleme: 28.04.2022 17:34
ORAN, 'Yöresel Ve Geleneksel Ürün Tespiti' çalışmalarına odaklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Sivas Yöresel ve Geleneksel Ürün Tespit Çalışması, 2021 yılı Kasım ayında Sivas Yatırım Destek Ofisinde yapılan koordinasyon toplantısı ile başladı. Yapılacak çalışmanın detayları ve çalışma yöntemi hakkında alınan ortak kararlar üzerine Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

Çalışmaların ikinci kısmında, coğrafi işaret danışmanı eşliğinde ajans uzmanları tarafından Sivas’ın tüm ilçeleri ziyaret edilerek ilçedeki halk eğitim merkezi sorumluları, kaymakamlık yetkilileri, köy muhtarları, ilçe tarım müdürlüğü personelleri ve ilçedeki kadın kooperatiflerinin katılımı ile bir dizi saha toplantıları gerçekleştirildi. Ziyaretlerde bahçe ve tarla bitkileri, endemik bitkiler, el sanatları, yöresel mutfak ve lezzetler hakkında bilgiler toplandı. Projenin son aşamasında ise tespit edilen ürünler arasında bölgede farklılık oluşturan ve ekonomik değere dönüştürülebilecek olanlar hakkında sonraki çalışmalarda kullanılmak ve bölge paydaşlarının istifadesine sunmak üzere detaylı bir rapor hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sona ermesi beklenen rapor kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Diğer taraftan söz konusu raporun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yöresel ürünler üzerine yürütülecek çalışmalara da bölge özelinde altlık olması planlanıyor.

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İHA

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