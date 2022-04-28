Koyun otlatan çoban baraj kenarında ceset buldu

Niğde'de hayvan otlatan çoban tarafından kurşun yaralarının bulunduğu kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

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  • 28.04.2022 15:52
  • Güncelleme: 28.04.2022 15:52
Koyun otlatan çoban baraj kenarında ceset buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de hayvan otlatan çoban tarafından kurşun yaralarının bulunduğu kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, eşiyle birlikte yerde birinin hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kurşun yarası bulunan ve üzerinde kimliği çıkmayan erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, baraj kenarında bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, cenaze yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedi bulan Çoban Ramazan Vezir, “hayvanları otlatırken yanıma gelen eşim bir kürek gördü. ’Kürek olmaması lazımdı’ dedim, çünkü devamlı buradan geçiyoruz. Sonra ceset gördük ama ceset olmaması lazımdı, sürekli buradan geçiyoruz, görürdük, en azından köpeklerimiz koklardı. Sonra da ihbar ettim. Görünüşü erkek, yüz üstü yatmıştı ayakkabısı çıkmıştı. Ceset biraz etkilenmiş” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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