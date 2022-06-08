Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlük kariyerindeki 3'üncü takım Kayserispor oldu

Sezonun tamamlanmasıyla Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor’da göreve Hatayspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan getirildi. 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya’nın Kassel şehrinde doğan Erdoğan, Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip. Bursaspor’da 7 yıl boyunca forma giydikten sonra 2013 senesinde aktif futbolculuk kariyerine son veren Ömer Erdoğan, daha sonra Bursaspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük’de başladı. Son olarak 2 sezon Hatayspor’u çalıştıran Erdoğan, 82 maçta bordo-beyazlı ekibin başında sahaya çıktı. Ömer Erdoğan’lı Hatayspor sezonu 12. sırada tamamladı. Erdoğan, sezon sonunda yönetimle konuşarak istifa etti.

45 yaşındaki genç teknik adam, 2022 – 2023 sezonu öncesi Yukatel Kayserispor ile anlaştı. İtalya’da tatilde olan Ömer Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek takımın başında çalışmalara başlaması bekleniyor.