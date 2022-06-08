16 ev selden hasar gördü
Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
- 08.06.2022 00:23
- Güncelleme: 08.06.2022 00:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur Ulaş ve Hafik ilçelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle Ulaş’ta 9 Gemerek’te 7 ev hasar gördü. Sel nedeniyle ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi.
İHA
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