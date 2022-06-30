Ölüme terk edilen 15 köpek yavrusunu sahiplendi

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  • 30.06.2022 11:51
  • Güncelleme: 30.06.2022 11:51
Ölüme terk edilen 15 köpek yavrusunu sahiplendi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde açık arazide ölüme terk edilen 15 köpek yavrusu, İbrahim Yılmaz tarafından sahiplenilerek ölümden kurtarıldı. 

Yeşilhisar ilçe merkezinden Akköy Barajı civarındaki bağına giden esnaf İbrahim Yılmaz, Sorgun Mevkiinde kayalar arasından yavru köpek sesleri duydu. Aracından inen Yılmaz, kayalar arasında terk edilmiş halde 15 köpek yavrusu olduğunu fark etti. Açlıktan bitkin düşen köpek yavruların başında bir süre bekleyen ve annelerinin olup olmadığın kontrol eden Yılmaz, daha sonra yavruları aracına alarak bağ evine götürdü. 

Oğlu Bekir Yılmaz’ın da yardımıyla yavru köpeklerin bakımını üstlenen Yılmaz, “Yavrular bitkin vaziyette idi. Annelerine ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya gidip gelirken bakıyoruz ama göremedik. Yavrular terk edilmiş olabilir. Duyarsız kalmayarak oğlumla birlikte yavruların 2 gündür bakıyoruz. Şu an durumları iyi. En kısa sürede veteriner de getirtip gerekli tedavilerini yaptıracağım” diye konuştu. 

İbrahim Yılmaz’ın köpek yavrularına sahip çıkması, herkesin takdirini topladı.

1ha

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