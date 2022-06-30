Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan Kayseri ekibine teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 araç ve çeşitli ekipmanlarla birlikte toplam 11 itfaiye personeli ile Bartın sel bölgesinde yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti.

PAYLAŞ
  • 30.06.2022 11:47
  • Güncelleme: 30.06.2022 11:53
Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan Kayseri ekibine teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 araç ve çeşitli ekipmanlarla birlikte toplam 11 itfaiye personeli ile Bartın sel bölgesinde yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile kahraman itfaiye ekipleri Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katkı sağlamak adına Bartın bölgesinde cansiparane bir şekilde görevini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden toplam 11 personel ile birlikte 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 adet dalgıç pompa ve 2 adet seyyar jeneratör, Afet Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmesine göre sel baskınından oluşan bölgedeki yaraları sarıyor. Bartın bölgesinde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kayseri İtfaiyesi ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Soylu, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve bölgede çalışan tüm ekiplere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sel bölgesinde yaptığı incelemelerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çalışma yerinde, kahraman itfaiye erlerini ziyaret etti. İtfaiye ekibine kolaylıklar dileyen Bakan Karaismailoğlu, Kayseri’ye selamlarını iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, devlet ve millet el ele verip, bölgedeki yaraları sardığını vurgulayarak; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârca görev yapan ekibimizle bölgede her türlü desteği veriyoruz. Sayın Bakanlarımıza biz de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimizi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Afetin olduğu ilk andan itibaren devlet, milleti ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, bölgede sel felaketinin izlerini süratle silerek, yaraları sarıyor. Tekrar geçmiş olsun. Allah bu tür afetlerin beterinden korusun” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

Kültepe Kaniş Karum'da kazılar yeniden başladı

Kültepe Kaniş Karum’da kazılar yeniden başladı

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Enes Ertuğrul Kalın, 'Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak'

MHP’li Enes Ertuğrul Kalın, ‘Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak’

Başkan Cabbar: 'Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz'

Başkan Cabbar: “Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz”

DAHA FAZLA
Öğretmen Semih Aslan: 'Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz'

Öğretmen Semih Aslan: “Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz”

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi