Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan Kayseri ekibine teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 araç ve çeşitli ekipmanlarla birlikte toplam 11 itfaiye personeli ile Bartın sel bölgesinde yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile kahraman itfaiye ekipleri Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katkı sağlamak adına Bartın bölgesinde cansiparane bir şekilde görevini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden toplam 11 personel ile birlikte 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 adet dalgıç pompa ve 2 adet seyyar jeneratör, Afet Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmesine göre sel baskınından oluşan bölgedeki yaraları sarıyor. Bartın bölgesinde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kayseri İtfaiyesi ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Soylu, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve bölgede çalışan tüm ekiplere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sel bölgesinde yaptığı incelemelerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çalışma yerinde, kahraman itfaiye erlerini ziyaret etti. İtfaiye ekibine kolaylıklar dileyen Bakan Karaismailoğlu, Kayseri’ye selamlarını iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, devlet ve millet el ele verip, bölgedeki yaraları sardığını vurgulayarak; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârca görev yapan ekibimizle bölgede her türlü desteği veriyoruz. Sayın Bakanlarımıza biz de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimizi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Afetin olduğu ilk andan itibaren devlet, milleti ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, bölgede sel felaketinin izlerini süratle silerek, yaraları sarıyor. Tekrar geçmiş olsun. Allah bu tür afetlerin beterinden korusun” diye konuştu.